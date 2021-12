Premio Scopigno assegnato a Paolo Maldini: le motivazioni

Paolo Maldini ha vinto il premio Scopigno come manager dell’anno: di seguito le motivazioni della prestigiosa assegnazione

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, nella giornata di oggi ha vinto il premio Manlio Scopigno come manager dell’anno. Di seguito la motivazione:

MOTIVAZIONI – «Dopo aver fatto, sul campo, la storia del Milan, della Nazionale e del calcio, si sta rivelando un grande dirigente. Da giocatore è stato uno dei migliori difensori della storia, esaltando inizialmente come terzino fluidificante, ruolo inventato proprio da Scopigno nel Vicenza con Savoini. Da direttore tecnico del club rossonero è stato capace di coniugare risultati sportivi eccellenti con una gestione economica oculata e lungimirante. È stato un punto di riferimento fondamentale per la rinascita del Milan, per scrivere una nuova puntata di una saga infinita».