Presentazione Emre Can: la Juventus lo presenterà lunedì 9 luglio alle 14.30, presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium

A Torino è già sbarcato. Ha avuto modo di conoscere i tifosi, toccando con mano il mondo Juve. E ora Emre Can è pronto a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Intanto però la società bianconera ha deciso la data in cui verrà presentato alla stampa: lunedì 9 luglio alle ore 14.30, presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium. Non sarà una presentazione in grande stile, ma sobria. Per un giocatore elegante, che a Torino porterà qualità. Qualità di cui il centrocampo bianconero aveva profondamente bisogno. Il tedesco non vede l’ora di iniziare la nuova stagione.