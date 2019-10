Presentazione Pioli, Boban: «Cambiare tecnico una sconfitta per tutti»

Presentazione Pioli, le parole di Boban in occasione della conferenza stampa del tecnico: «Giampaolo? Cambiare una sconfitta per tutti»

Zvonimir Boban, dirigente del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo tecnico Stefano Pioli. Queste le sue parole:

«Cambiare allenatore è una sconfitta per tutti. Crediamo che sia la scelta giusta come lo doveva essere anche in estate. Faccio il mio in bocca al lupo a Stefano che è un professionista preparato e di grande spessore. Siamo all’inizio e crediamo di poter fare ancora tante cose per il Milan, se poi dovesse esserci un muro e dovessi rendermi conto di essere un ostacolo per il Milan uscirei con dignità e non senza faccia. Spalletti? Non parlo di lui».