Presidente Federcalcio francese: «Esclusione Russia? Non ci opporremo»

Il presidente della Federcalcio francese, Noel La Graet, ha parlato di una possibile esclusione della Russia dal prossimo Mondiale. Le sue dichiarazioni a Le Parisien:

PAROLE – «Il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può rimanere neutrale. Di certo non mi opporrò all’esclusione dal prossimo Mondiale della Russia»