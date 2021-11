Primavera 1, i risultati del weekend: la Viola non si ferma più, incubo Milan

Primavera 1, il punto dopo le gare di questo weekend. La Fiorentina arriva a 5 vittorie di fila e tiene il passo della Roma capolista

Il campionato Primavera 1 ha visto disputarsi questo weekend l’ottava giornata. Un calendario che vedeva come match di cartello la sfida del Suning Center tra Inter e Roma. Una gara tiratissima che i giallorossi hanno portato casa per 0-1 grazie ad un rigore di Riccardi al 51′ e, soprattutto, ringraziando un super Mastrantonio, autore di almeno 4/5 parate decisive. La squadra di Alberto De Rossi consolida il primo posto davanti alla Fiorentina, che tiene il passo vincendo anche qui di misura contro l’Atalanta. La seconda rete di fila di Corradini regala alla Viola la 5° vittoria consecutiva, tenendo a -4 il distacco dal primo posto. La Dea invece continua il momento no: 3 sconfitte nelle ultime 3 gare, senza segnare alcun gol.

La copertina in negativo se la prende però il Milan, che crolla in casa dell’Hellas Verona con un pesantissimo 5-1. La squadra di Giunti è penultima in classifica, davanti solo al Pescara (sconfitto 2-0 in casa della Sampdoria), in una stagione che sembra fin qui maledetta. Sulle stesse note dei rossoneri viaggia il Sassuolo, che a Napoli passa in vantaggio in avvio con Mata ma viene raggiunto in pieno recupero da un gran gol di Di Dona. L’extra-time è favorevole anche alla Juventus, che grazie ad un gol di Citi batte 2-1 un Genoa combattivo a cui non basta la solita rete di Besaggio, capocannoniere del torneo con 7 realizzazioni. Successo esterno per il Torino di Coppitelli, 0-2 in casa della Spal che vale il 4° posto in classifica, e per il Cagliari, 2-3 a Bologna. Completa il quadro il pareggio a reti bianche tra Lecce ed Empoli.

I RISULTATI DELL’8^ GIORNATA

Bologna – Cagliari 2-3

Juventus – Genoa 2-1

Sampdoria – Pescara 2-0

Napoli – Sassuolo 1-1

Fiorentina – Atalanta 1-0

Inter – Roma 0-1

Lecce – Empoli 0-0

Verona – Milan 5-1

Spal – Torino 0-2

CLASSIFICA (8^ GIORNATA)

1. Roma 20

2. Fiorentina 16

3. Juventus 15

4. Torino 14

5. Genoa 13

6. Empoli 13

7. Napoli 13

8. Inter 12

9. Cagliari 12

10. Spal 11

11. Sampdoria 10

12. Verona 10

13. Lecce 8

14. Atalanta 8

15. Sassuolo 7

16. Bologna 7

17. Milan 5

18. Pescara 4

PROSSIMO TURNO

Atalanta – Cagliari

Milan – Juventus

Genoa – Sampdoria

Sassuolo – Inter

Empoli – Fiorentina

Torino – Napoli

Lecce – Spal

Pescara – Verona

Roma – Bologna