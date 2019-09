Allo stadio Pasquale Ianniello la terza giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli Inter: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Inter e Napoli si scontrano a Frattamaggiore per la terza giornata del campionato Primavera 1. I partenopei hanno iniziato la stagione in maniera abbastanza positiva, anche se nello scorso weekend hanno perso sul campo del Bologna. Punteggio pieno, invece, per i ragazzi di Madonna.

Sintesi Napoli Inter

3′ Tiro Esposito – Primo spunto di Esposito, che in area di rigore porta la palla dal destro al sinistro, e poi spara contro un avversario. Calcio d’angolo

8′ Tiro di Ciciretti – L’ex Benevento sfrutta un errore in uscita di Agoumè e fa partire un sinistro a giro sul quale Stankovic vola e si rifugia in angolo

10′ Tiro di Fonseca – Risponde l’Inter con un tiro centrale di Fonseca che ha trovato la pronta respinta di Idasiak

19′ Gol di Fonseca – Inter in vantaggio con un gol di sinistro di Fonseca che dopo un batti e ribatti al limite dell’area buca Idasiak

23′ Tiro di Esposito – Bel gioco a due con Fonseca e conclusione del classe 2002 che viene bloccato in due tempi dal portiere azzurro

Migliore in campo – PAGELLE

A conclusione del match

Napoli Inter 0-1 tabellino

MARCATORE: 19′ Fonseca

NAPOLI (4-4-2): Idasiak, Costanzo, Zedadka, Labriola, Manzi, Zanoli, Zanon, Mamas, Palmieri, Vrakas, Ciciretti A disposizione: Daniele, Vrikkis, D’Onofrio, Potenza, Marrazzo, Esposito, Virgilio, D’Amato, Mancino, Sgarbi, Vianni, Cioffi. Allenatore: Baronio

INTER (3-5-2): Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Vezzoni, Gianelli, Agoume, Schirò, Colombini; Fonseca, Esposito. A disposizione: Pozzer, Tononi, Vaghi, Moretti, Burgio, Sami, Attys, Squizzato, Mulattieri, Oristanio Allenatore: Madonna

Arbitro: Marchetti

Napoli Inter le formazioni ufficiali

NAPOLI: Idasiak, Costanzo, Zedadka, Labriola, Manzi, Zanoli, Zanon, Mamas, Palmieri, Vrakas, Ciciretti. Allenatore: Baronio

INTER: Stankovic; Kinkoue, Ntube, Pirola; Vezzoni, Gianelli, Agoume, Schirò, Colombini; Fonseca, Esposito. Allenatore: Madonna