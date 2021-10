Inter, Inzaghi ha due dubbi per il Sassuolo: tra centrocampo e attacco

Le scelte di Inzaghi in vista del match di questa sera contro il Sassuolo: la probabile formazione dell’Inter

L’Inter riparte dalla trasferta contro il Sassuolo dopo il pareggio a reti bianche contro lo Shakhtar in Champions League e il 2-2 di sabato scorso con l’Atalanta. Un paio di dubbi di formazione ancora per Inzaghi: Dumfries leggermente favorito su Darmian a destra, mentre in attacco Correa dovrebbe partire nuovamente dalla panchina con la conferma del tandem Dzeko-Lautaro.

A sinistra torna Perisic, a centrocampo riecco invece Calhanoglu insieme a Barella e Brozovic. Davanti a capitan Handanovic – difeso ieri a spada tratta da Inzaghi – il trio dei titolarissimi composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni.

