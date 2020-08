Probabili formazioni Atalanta-Inter, l’ultima battaglia concede pochi cambi, ci si gioca il secondo posto, economicamente fondamentale

Probabili formazioni Atalanta-Inter, l’ultima battaglia concede pochi cambi, ci si gioca il secondo posto, economicamente fondamentale. Le probabili secondo goal.com.

COME ARRIVA L’ATALANTA- Sicuramente stanca ma non sulle gambe, in casa è veramente dura da affrontare, nonostante siano gli ultimi faticosi 90 minuti anche per la squadra di Gasperini

COME ARRIVA L’INTER- Tra una strigliata e l’altra di Conte, la squadra nerazzurra proverà il tutto per tutto, prima di dedicarsi al Getafe e all’Europa League

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; D. Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.