Probabili formazioni Belgio-Giappone: le ultime sugli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio lunedì 2 luglio alle 20

Considerare il Belgio fra le grandi favorite del Mondiale di Russia 2018 è diventato esercizio fin troppo banale. Anche perché, la qualità e il talento della selezione guidata da Roberto Martinez, non ha nemmeno bisogno di presentazioni. E anche nella fase a gironi, a dispetto di altre nazionali, ha dimostrato di non avere più alcun tipo di timore reverenziale nei confronti dei grandi impegni internazionali. Il Belgio ha incantato contro Panama, ha pienamente convinto contro la Tunisia e ha fatto vedere lampi di grande calcio anche contro l’Inghilterra, vincendo senza ricorrere a calcoli sul piazzamento nel girone e sul tabellone che, molto probabilmente, le metterà di fronte la favoritissima del Mondiale, il Brasile di Tite, già nei quarti di finale. Ma il Belgio, questo Belgio solido e divertente, non pensa troppo. Preferisce essere se stesso. E così adesso si ritrova agli ottavi di finale con un carico di serenità da fare invidia a tutte le altre antagoniste. Al primo scoglio dell’eliminazione diretta c’è il Giappone di Nishino, che con la fortuna è già in debito: il passaggio del turno, a scapito del Senegal, per aver rimediato due cartellini gialli in meno rappresenta una bella iniezione di fattore C. Ma i nipponici, da under dog, hanno saputo eliminare la Polonia, una formazione decisamente più quotata di Honda e compagni. Per questo guai a sottovalutare i Samurai: esprimono un buon calcio e hanno tanta qualità a centrocampo. E ora, in un Mondiale mai così pazzo, hanno in mano la possibilità di sparigliare le carte. Combinandola grossa al maestoso Belgio.

QUI BELGIO – Per quanto riguarda l’undici iniziale il commissario tecnico Martinez non ha alcun dubbio da sciogliere con il passare delle ore. L’autore del gol contro l’Inghilterra Januzaj partirà dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. In difesa confermato il solito trio, non esageratamente affidabile, composto da Alderweireld, Boyata e Vertonghen. L’estro di Kevin De Bruyne dovrà illuminare il centrocampo, mentre davanti il gigante Lukaku riceverà pronta assistenza da Hazard e Mertens, due delle perle più preziose della rassegna russa.

QUI GIAPPONE – Anche Nishino non ha particolari enigmi da risolvere nella marcia di avvicinamento alla gara contro il Belgio. Sakai e Shoji agiranno al centro della difesa, con Shibasaki e Hasebe in mezzo al campo. L’unica punta Osako sarà assistita da Kagawa, la rivelazione Inui e Haraguchi, con Keisuke Honda che si accomoda in panchina.

Belgio-Giappone: le probabili formazioni (Lunedì 2 luglio, ore 20)

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard. Commissario tecnico: Roberto Martinez.

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Nagatomo, Shoji, Sakai, Yoshida; Shibasaki, Hasebe; Kagawa, Inui, Haraguchi; Osako. Commissario tecnico: Akira Nishino.