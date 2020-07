Probabili formazioni Brescia Sampdoria: Quagliarella sfida Torregrossa. Diego Lopez confermerà il 4-4-2, Donnarumma in forse

Non c’è più nulla da chiedere a questa classifica. Il Brescia di Diego Lopez accoglie in questo ultimo turno la Samp di mister Ranieri: i padroni di casa sono già in serie B dopo il ko con il Lecce, ma cercheranno di chiudere al meglio un’annata davvero negativa. I blucerchiati sono reduci da 3 ko consecutivi, ma cercheranno di portare a casa gli ultimi punti dalla stagione.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Le Rondinelle dovranno fare a meno di ben quattro elementi, si va verso la conferma del 4-4-2. Torregrossa andrà a comporre il pacchetto offensivo con Ayè. In cabina di regia ci sarà anche Tonali, affiancato da Dessena: il centrocampista tornerà dal turno di squalifica che lo ha tenuto fuori dal match con la Lazio.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – I doriani confermano un modulo praticamente speculare: Quagliarella e Ramirez in attacco, con Linetty, Thorsby, Viera e Jankto a centrocampo. In difesa confermati Depaoli, Yoshida, Colley e Augello.

Probabili formazioni Brescia Sampdoria

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Mateju, Semprini; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Ayé.

Squalificati: Papetti

Indisponibili: Balotelli, Bisoli, Skrabb, A. Donnarumma

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Viera, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Squalificati: Bereszynski

Indisponibili: Ekdal