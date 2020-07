Probabili formazioni Fiorentina Sassuolo: torna Chiesa dal 1′, spazio a Ribery. De Zerbi si affida al solito Caputo

Il momento in casa Fiorentina è davvero delicato, bisogna assolutamente vincere per poter evitare ogni tipo di guaio. I Viola accolgono un Sassuolo reduce da due pareggi e una sconfitta, De Zerbi vorrà sicuramente cambiare rotta in questo finale di stagione, anche se non sarà affatto semplice.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Iachini dovrà fare a meno di Caceres e Vlahovic, entrambi squalificati, così come di Kouamé. Torna Chiesa dal primo minuto, che andrà a fare coppia con Ribery.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – I neroverdi schierano il solito 4-2-3-1, con Caputo unico riferimento centrale. Berardi, Djuricic e Boga andranno a supporto. Tutti a disposizione, soltanto Romagna non farà parte del match.

Probabili formazioni Fiorentina Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Chiesa, Ribery. Allenatore: Beppe Iachini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi