Probabili formazioni Genoa Inter: Pandev e Pinamonti sfidano Lukaku Lautaro

Probabili formazioni Genoa Inter: ballottaggio sulla trequarti tra Eriksen e Borja Valero. Nicola con il dubbio in difesa

L’Inter dopo il doppio pareggio contro Roma e Fiorentina vuole tornare alla vittoria e di fronte troverà un Genoa galvanizzato dalla vittoria contro la Sampdoria nel derby ma non ancora matematicamente salvo.

COME ARRIVA IL GENOA – Nicola dovrà fare a meno dello squalificato Lerager e dell’infortunato Romero. In difesa si giocano una maglia da titolare Goldaniga e Zapata. A centrocampo verso la riconferma Iago Falque e Jagiello sugli esterni con Behrami e Schone in mezzo. In attacco Pandev sicuro del posto, ballottaggio Pinamonti-Sanabria per affiancarlo anche se il secondo non sta benissimo a livello fisico.

COME ARRIVA L’INTER – Conte senza lo squalificato Barella dovrebbe puntare nuovamente su Gagliardini a centrocampo insieme al rientrante Brozovic. In difesa si rivedrà Skriniar insieme a Ranocchia (che sostituisce De Vrij) e Bastoni. Solito ballottaggio sulla trequarti tra Borja Valero ed Eriksen mentre in attacco si ricomporrà la Lu-La.

Probabili formazioni Genoa Inter

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Iago Falque, Behrami, Schöne, Jagiello; Pandev, Pinamonti.

Squalificati: Lerager

Indisponibili: Romero, Radovanovic

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: Barella

Indisponibili: Sensi, Vecino, De Vrij