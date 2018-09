Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: ancora panchina per Dybala

Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: Allegri ha il solito rebus da risolvere in attacco, De Zerbi invece sembra intenzionato a confermare il 3-4-3

E’ arrivato il momento di tornare a fare sul serio. Ritorna il campionato, dopo la pausa per le Nazionali e la Juventus è ansiosa di riprendere là da dove aveva interrotto: vincere. Unica squadra ancora a punteggio pieno, al netto del recupero tra Fiorentina e Sampdoria, i bianconeri vorranno continuare sicuramente su questa strada. Attenzione però perché il ritorno dopo la sosta può sempre riservare delle insidie e i campioni in carica hanno già fatto intravedere qualche lacuna che gli avversari potrebbero sfruttare. Cosa che certamente cercherà di fare il sorprendente Sassuolo di De Zerbi, attualmente abbarbicato al secondo posto in classifica con 7 punti in tre gare. I neroverdi hanno entusiasmato tutti con il loro gioco frizzante e propositivo, e il ritorno in Italia di Kevin Prince Boateng si sta rivelando una mossa vincente. Vedremo questo Juventus-Sassuolo all’Allianz Stadium potrà regalarci qualche sorpresa.

QUI JUVENTUS – Allegri sceglie il 4-3-3, con i soliti dubbi tra centrocampo e attacco, ma è il prezzo di avere una rosa così profonda. Sicuri del posto sono Ssczesny in porta, Bonucci e Chiellini al centro della difesa. Ballottaggio tra Cancelo, in vantaggio, e De Sciglio sulla fascia destra. I tre che giocheranno in mezzo al campo dovrebbero essere Pjanic, Khedira e Matuidi, con Emre Can ancora escluso dai titolari. In avanti invece non si toccano Mandzukic e Cristiano Ronaldo, con Bernardeschi indiziato numero uno a completare il tridente. Ancora panchina dunque per Dybala, che non riesce a trovare il suo spazio con questo modulo.

QUI SASSUOLO – De Zerbi decide di ripartire dalla squadra che ha schiantato il Genoa 5-3 per provare a fermare la corazzata Juventus. L’unico cambio dovrebbe essere in difesa, dove Marlon potrebbe avere la meglio su Lemos. Per il resto rivedremo Consigli tra i pali. Ferrari e Magnani a completare la retroguardia. A centrocampo invece Lirola e Rogeiro sugli esterni con Duncan e Locatelli in mezzo. Infine in avanti il tridente Berardi-Babacar-Boateng.

Probabili formazioni Juventus-Sassuolo (Domenica ore 15:00)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Rogeiro, Locatelli, Duncan, Lirola; Berardi, Babacar, Boateng. All. De Zerbi