Probabili formazioni Parma-Juventus: bianconeri con Emre Can dall’inizio

Probabili formazioni Parma-Juventus, 3ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida del Tardini

Due vittorie nelle prime due partite. Tutto normale, quando si parla della Juventus, che anche quest’anno non sembra disposta a regalare niente a nessuno. Le prestazioni contro Chievo e Lazio sono ancora lontane dagli standard bianconeri, ma mai come in questo momento, in cui la brillantezza è ancora una lontanissima parente, contano i punti. La Juve è lassù, in vetta alla classifica. E ci vuole restare anche durante la sosta. Ma serve un altro step da superare: il Parma. Che ha esordito con un punto contro l’Udinese, ma poi ha alzato bandiera bianca nel derby emiliano contro la Spal, punito da una prodezza di Antenucci. Al Tardini torna un grande classico degli anni ’90: Allegri sfida D’Aversa, alla terza panchina in Serie A.

Probabili formazioni Parma-Juventus (Sabato ore 20.30)

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: Roberto D’Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Parma-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Parma-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.