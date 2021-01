La Juventus scende in campo contro la Sampdoria per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A: le probabili formazioni

La Juventus scende in campo alle 18 contro la Sampdoria a Marassi per la prima gara del girone di ritorno in Serie A.

Pochi dubbi di formazione per Andrea Pirlo: unico ballottaggio al momento aperto quello tra Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt con l’olandese non al meglio, mentre in avanti scelte obbligate con Ronaldo e Morata unici disponibili.

Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Morata. All. Pirlo