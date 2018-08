Probabili formazioni Torino-Spal: Mazzarri con la tegola Ansaldi

Probabili formazioni Torino-Spal alla terza giornata: ecco chi scenderà in campo domenica sera al Grande Torino

Un’incredibile Spal prima in classifica si presenta allo stadio Grande Torino per affrontare il Torino. I granata, nonostante abbiano un solo punto in classifica, si sono dimostrati particolarmente ostici da affrontare: hanno messo in difficoltà la Roma, vincente soltanto nel finale grazie al gol capolavoro di Dzeko, e soprattutto hanno rimontato l’Inter nella ripresa, passando da 0-2 a 2-2. La Spal arriva invece da un ottimo inizio di campionato, ritrovandosi dopo due giornate in cima alla classifica con Juventus e Napoli. Le belle prestazioni contro Bologna e Parma vorranno trovare seguito anche a Torino, con Semplici che ha posto come obiettivo della squadra quello di continuare a migliorarsi.

QUI TORO – La squadra di Mazzarri si presenta alla sfida con il terzino Ansaldi indisponibile per una distorsione al ginocchio, che si aggiunge al lungodegente Lyanco. In difesa allora confermatissimo il centrale Nkoulou, affiancato da Moretti e Izzo. A centrocampo in dubbio l’utilizzo di Baselli, che ieri ha svolto solo parte dell’allenamento insieme ai compagni. Al suo posto probabilmente Soriano, insieme a Rincon e Meitè, che ha impressionato tutti. Laterali De Silvestri e Aina, davanti invece la collaudata coppia Belotti e Iago Falque, con possibile utilizzo del nuovo acquisto Zaza a partita in corso.

QUI SPAL – Semplici, ancora alle prese con gli infortuni dell’ex-granata Bonifazi e di Floccari, riproporrà la stessa formazione del successo contro il Parma. Gomis in porta, linea difensiva con Cionek, Vicari e Felipe, unica difesa a non essere stata ancora battuta. In mezzo al campo confermato l’ottimo Lazzari, assistman nell’ultima giornata, e con lui i soliti Kurtic, Schiattarella, Missiroli e Fares. Davanti l’autore dell’eurogol contro il Parma Antenucci e l’ex atalantino Petagna.

Probabili formazioni Torino-Spal (Domenica ore 20.30)

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Meitè, Rincon, Aina; Belotti, Falque. Allenatore: Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici.