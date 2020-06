Probabili formazioni Torino Udinese: Longo si affida ancora a Belotti, Gotti schiera l’attacco pesante con Okaka e Lasagna dal 1′

Il Torino deve assolutamente vincere. Il pareggio con il Parma non è stato di certo un ottimo risultato dal punto di vista del morale, ma almeno ha smosso la classifica. Contro l’Udinese esiste un solo obiettivo, tornare al successo dopo tantissime delusioni. Ma attenzione ai bianconeri.

COME ARRIVA IL TORINO – Longo potrebbe riproporre il 3-4-3 con Belotti, Zaza ed Edera a comporre il tridente offensivo. De Silvestri, Meité, Rincon e Berenguer sulla linea di centrocampo, con Izzo, Nkoulou e Bremer davanti a Sirigu.

COME ARRIVA L’UDINESE – I bianconeri andranno in campo con il solito 3-5-2, spazio a Okaka e Lasagna in attacco. De Paul sarà sempre libero di inventare tra le linee, con Mandragora e Fofana in mediana. Becao, Ekong e Samir andranno a protezione di Musso.

Probabili formazioni di Torino Udinese

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Berenguer; Edera, Zaza, Belotti. Allenatore: Moreno Longo

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti