Professor Andrea Ferretti: «Mancini, Euro 2020 e l’oro. Svelo tutto»

Il professor Andrea Ferretti, medico della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni.

«Mancini infonde grande tranquillità al gruppo, e non parlo soltanto dei calciatori ma anche dello staff tecnico. Consente a tutti di lavorare in serenità. La medaglia d’oro di Euro 2020? Ora la tengo in tasca, poi vedremo».