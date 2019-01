Juve-Milan: Elisa sfida i tifosi con un contest – VIDEO e FOTO

La playmate juventina Elisa Bartolotti lancia la sfida ai propri followers su Instagram per azzeccare il risultato della finale di Supercoppa Italiana: ecco il suo pronostico…

Pronosticare la vittoria della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan potrebbe anche non essere un’impresa tutto sommato assai difficile, ma quanti di voi riuscirebbero ad azzeccare il risultato esatto? Soprattutto, quanti di voi riuscirebbero a farlo con lo stile di Elisa Bartolotti, in arte Elisabella? Pochi, ci scommettiamo. Anche perché, con tutta onestà, le qualità tecniche della bella playmate toscana sono pure difficili da replicare altrove: corpo sinuoso e longilineo, curve da capogiro, lato B da copertina e capelli nerissimi sono il lasciapassare della modella pisana che ha incantato anche l’America, un prototipo di ingegneria femminile da 210mila followers su Instagram che studia per sfondare nel mondo dello spettacolo e, why not, anche del giornalismo sportivo.

Alle spalle il sostegno dei tantissimi tifosi bianconeri che da qualche tempo ormai la seguono indomiti, perché Elisa della fede juventina ha fatto soprattutto un marchio distintivo sui social (e non solo). L’ultimo contest che la vede protagonista punta a individuare – non a caso – il risultato esatto di Juve-Milan, finalissima di Gedda della Supercoppa Italiana: per la Bartolotti sarà 1 a 0 a favore della Vecchia Signora (ci può stare), ma chiunque dovesse riuscire ad azzeccare il pronostico, potrà esaudire un desiderio a scelta (siate casti e morigerati però) da richiederle direttamente. Iniziate a pensarci, nel mentre sappiamo noi come stimolare la vostra fantasia…