Si chiama Silvio Proto e potrebbe essere il nuovo rinforzo di esperienza della Lazio tra i pali

Il calciomercato della Lazio si sta muovendo, Igli Tare si è messo all’opera per rinforzare il roster a disposizione di mister Simone Inzaghi. Nella formazione titolare, così come per quanto riguarda la panchina. Le attenzioni del direttore sportivo biancoceleste, ora come ora, si stanno concentrando sulla ricerca di un dodicesimo ed il prescelto sarebbe l’ex Anderlecht Silvio Proto. Il 35enne di origini italiane, secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, sarebbe vicino al trasferimento nella Capitale.

Una vita con la formazione belga, di cui ha difeso la porta in 372 occasioni, poi l’Ostenda e quindi la scorsa stagione con la casacca dell’Olympiacos Atene addosso. Il contratto di Proto con la società greca scadrà il 30 giugno 2019, ma non si lascerà di certo scappare la possibilità di coronare il suo sogno di giocare nel calcio italiano. La Lazio gli ha proposto un contratto biennale e la prospettiva di disputare Coppa Italia ed Europa League mentre in campionato il titolarissimo sarà Thomas Strakosha. Il nome di Proto non era l’unico che si faceva in orbita Lazio, visto che la società aveva già bloccato Mariano Andujar dell’Estudiantes, ma pare proprio che sia il prescelto.