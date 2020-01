Psg, Cavani verso l’addio: forte l’interesse dell’Atletico Madrid

Il Paris Saint Germain potrebbe a breve dover affrontare l’addio di Edinson Cavani: l’interesse dell’Atletico Madrid è forte

Il Paris Saint Germain gode di una grande abbondanza in attacco: con l’arrivo di Icardi il reparto avanzato dei francesi fa davvero paura, al netto del poco utilizzo di Edinson Cavani.

Il centravanti ex Napoli ha messo a segno una doppietta in Coppa di Francia contro i dilettanti del Linas-Monthelry. Nonostante ciò, L’Equipe parla di un addio imminente: l’Atletico Madrid è in pole per Cavani.