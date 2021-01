Psg, il vice di Tuchel accusa Leonardo: «Esonero incomprensibile»

Zsolt Löw, vice di Thomas Tuchel, ha parlato dell’esonero del tecnico tedesco da parte del Psg: ecco le parole dell’ungherese sulla vicenda

Zsolt Löw, vice di Thomas Tuchel, ha commentato l’esonero in un’intervista per Nemzeti Sport di Budapest.

«Siamo rimasti disorientati dalle sue parole. A distanza di pochi minuti dalla partita vinta 4-0 contro lo Strasburgo, ci ha comunicato che non contava più su Thomas per il futuro. Non posso entrare nei dettagli, ma avevamo idee diverse da Leonardo in molte aree e la differenza di prospettiva è cresciuta nel tempo. Non si è intervenuto in modo corretto per coprire alcune partenze (Thiago Silva e Cavani). Il ds ha seguito principi di governance diversi da quelli dell’allenatore. L’esonero di Tuchel è incomprensibile, perché mai il Psg aveva vissuto una stagione così positiva: nel 2020 ha vinto la Ligue 1, la Coppa di Francia, la Coppa di Lega e ha disputato la finale di Champions».