PSG-Juve Women: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade Levefre la sfida di Champions League PSG-Juve Women: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stade Levefre di Parigi si giocherà la gara valevole per il ritorno dei preliminari di Champions League tra PSG-Juve Women. All’andata le bianconere si sono imposte per 3-1. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS WOMEN (3-4-2-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Cascarino; Thomas, Caruso, Bennison, Bergamaschi; Lehmann, Beccari; Girelli. Allenatore: Canzi.

PARIS SAINT-GERMAIN: Earps, Samoura, Dudek, Echegini, Leuchter, Elimbi Gilbert, Ebayilin, J. Le Guilly, Mbock Bathy, Traoré, Fazer. Allenatore: Abriel.

Orario e dove vederla in tv

PSG-Juve Women si gioca alle ore 18:45 di giovedì 26 settembre per il ritorno dei preliminari di Champions League. Verrà trasmessa in streaming in chiaro per tutti sul canale YouTube della Juventus. In alternativa sarà anche visibile sulla piattaforma Dazn.