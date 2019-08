Futuro Neymar: ecco le dichiarazioni del compagno Mbappé nella conferenza stampa del PSG in vista della Supercoppa francese

Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida valida per la Supercoppa di Francia tra PSG e Rennes.

Ecco le sue parole: «Non ho mai avuto l’intenzione di lasciare il club. Futuro di Neymar lontano da Parigi? Non voglio che vada via. Ho parlato un po’ con lui. Abbiamo una buona relazione, basata sul rispetto e onestà».