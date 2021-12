PSG, Mbappe: «Sogno Champions e Mondiali. Sul Real Madrid...»

Kylian Mbappé, fuoriclasse del PSG, ha parlato dopo la premiazione dei Globe Soccer Awards: le sue dichiarazioni

Kylian Mbappé, fuoriclasse del PSG, ha parlato dopo la premiazione dei Globe Soccer Awards. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

GLOBE SOCCER AWARDS – «Sono orgoglioso di essere qui con tutti questi grandi giocatori. È un grande piacere essere qui con loro e sentirsi uno di loro. Dopo una grande stagione a livello individuale, spero di fare meglio con il PSG e con la Francia nella stagione in corso e in quella ventura».

RICORDO PIU’ BELLO DELL’ULTIMA STAGIONE – «Alcune ottime partite giocate in Champions ma anche la Nations League con la Francia. Ho vinto anche la classifica capocannoniere in Ligue 1 e in Nations League. Il bello del calcio è ambire a fare sempre meglio».

DONNARUMMA E VERRATTI – «Sono persone incredibili e giocatori fantastici. Sono importanti per noi. Verratti sono tanti anni che è qui ed è forse il miglior centrocampista del mondo. Gigio è il futuro per quanto riguarda il ruolo di portiere».

REAL-PSG – «La immagino con una nostra vittoria. Sarà dura, sarà una grande partita che guarderanno tutti. Non vedo l’ora di giocarla».

2022 – «Non devo chiudere gli occhi per dire cosa sogno per il prossimo anno: vincere Mondiale e Champions».