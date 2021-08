Psg, Messi non si nasconde: «Champions non facile ma ci proveremo»

Lionel Messi è stato presentato alla stampa come nuovo calciatore del Psg: ecco le sue dichiarazioni sulla Champions League

In mattinata Lionel Messi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da calciatore del Psg. Tra le altre cose, l’argentino ha parlato delle possibilità in Champions dei parigini:

CHAMPIONS – «Non è facile vincere, puoi avere la squadra migliore del mondo ma il calcio è fatto di dettagli. Anche il Psg è stato vicino a vincere ma non ce l’ha mai fatta. Qui giocano i migliori, non è facile vincere. Bisogna essere uniti. Non conosco bene lo spogliatoio, serve anche fortuna ma bisogna cercarla. E’ speciale perchè non è facile vincere».

