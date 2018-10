Psg-Stella Rossa, rischio calcioscommesse: ecco la giocata incriminata

Psg-Stella Rossa, rischio calcioscommesse sul match di Champions League: ecco quella che sarebbe secondo le indiscrezioni la “giocata” incriminata

Aleggia il pericoloso baratro del calcioscommesse su Psg-Stella Rossa, match andato in scena a Parigi la scorsa settimana e valido per la seconda giornata della Champions League 2018/2019. Voci di corridoio cresciute nelle ultime ore a cavallo tra Francia e Belgio, infatti, raccontano di transazioni anomale sulla partita vinta dalla formazione di Tuchel con il rotondo risultato di 6-1.

Sarebbe una, in particolare, la giocata finita sotto la lente d’ingrandimento di un’indagine che, al momento, tale ancora non è. Si tratta di una scommessa di 5 milioni di euro sulla sconfitta della Stella Rossa con esattamente cinque reti di scarto. Per di più, il movimento sarebbe stato eseguito da alcuni “complici” vicini – secondo quanto trapela dalla Francia – ad uno dei massimi dirigenti del club di Belgrado.