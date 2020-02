Il capitano del PSG Thiago Silva resterà ai box per tre settimane a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba destra

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain. Thiago Silva dovrà restare lontano dai campi per almeno tre settimane, a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba destra rimediata in Ligue 1.

Il capitano del PSG salterà così la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma il prossimo 11 marzo.