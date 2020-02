PSG, Tuchel: «Neymar unico, ci sarà contro il Dortmund»

Il tecnico del Paris Saint-Germain Tuchel ha parlato in conferenza stampa della condizione fisica di Neymar

Thomas Tuchel ha fatto il punto della situazione in casa Paris Saint-Germain alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: «Neymar sta bene. Si è allenato e domani sarà in campo. Con lui per noi cambia tutto. Ha qualità, fiducia e la capacità di essere decisivo».

«Con lui cambiano anche i compagni di squadra e anche il gioco di Mbappe. Averlo in campo mi da molta fiducia perché non ci sono altri giocatori nella rosa con le sue capacità», ha concluso il tecnico del PSG.