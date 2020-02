Psg, Verratti: «Con il Borussia Dortmund può succedere di tutto»

Marco Verratti parla alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund: ecco le paroel del centrocampista del Psg

Marco Verratti ha parlato al sito del Paris Saint Germain: ecco le sue parole alla vigilia della gara contro il Boussia Dortmund.

VERRATTI – «Sappiamo che è una squadra speciale con cui tutto può succedere. Perdono 3-1, vincono 5-3, o il contrario, ma è una squadra che non si lascia mai andare, che gioca con entusiasmo. Avevo visto la partita della fase a gironi contro l’Inter, in cui perdevano 2-0 durante l’intervallo in casa. Ma nel secondo hanno fatto 3 goal, ed è poi finita 3-2. Questo è il motivo per cui sappiamo che dovremo essere vigili. Ma sarà una grande partita».