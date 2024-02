Psv Borussia Dortmund: il gol di un ex Udinese nell'unico precedente

Curiosità, storia e analisi sull’unico precedente di UEFA Champions League tra il Borussia Dortmund e il PSV

C’è un solo precedente tra Psv e Borussia Dortmund in Champions League. Risale alla fase a gironi dell’edizione 2002-03 e a vincere in Olanda furono i tedeschi per 3-1. C’erano un po’ dei bei nomi in campo da una parte e dall’altra. E in panchina sedeva un certo Guus Hiddink e il Pallone d’Oro più contestato della storia, quello del 1996, al secolo Mathias Sammer.

I gialloneri passarono in vantaggio col gigante Koller, servito a porta vuota da Rosicky, bravo a rubare palla a Bogelund in un’incerta costruzione dal basso che ancora non si chiamava così. L’assist man si trasformò nell’autore del raddoppio con una fuga partita da metà campo, un gol degno del numero 10 che portava sulla spalle. Van der Schaaf accorciò le distanze con una botta dalla distanza davvero notevole, che sorprese Lehmann, peraltro innocente. Infine, allo scoccare del novantesimo, a mettere il sigillo fu una conoscenza del calcio italiano: Marcio Amoroso. Il brasiliano, al suo secondo anno in Germania dopo avere vestito le maglie di Udinese e Parma, segnò con un ricamo dei suoi: finta di destro e sinistro sotto la traversa.