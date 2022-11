Qatar 2022, 1600 tifosi per la cerimonia d’apertura: i dettagli

Qatar 2022, si vogliono reclutare 1600 tifosi delle Nazionali partecipanti per prendere parte alla cerimonia d’apertura

Come riferito da Sky Sport, Qatar 2022 continua a far parlare di sé a pochi giorni dalla partenza della rassegna che terrà incollata tutto il mondo.

Si volgiono reclutare infatti 1600 tifosi delle Nazionali partecipanti per prendere parte alla cerimonia d’apertura del torneo. Il viaggio e il soggiorno sarebbero a carico dell’organizzazione, in cambio di una bella pubblicità per il paese asiatico.