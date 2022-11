Qatar 2022, il bilancio della prima settimana del Mondiale: tutti i tempi più importanti della Coppa del Mondo

Su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando propone un primo bilancio dopo una settimana di Mondiale. Questi i temi emersi a partire da Qatar-Ecuador, gara d’apertura domenica scorsa.



LA LOTTA PER I DIRITTI CIVILI – Atleti e attivisti giocano una partita trasversale.



LA ROVESCIATA – Il miglior gol è quello di Richarlison in Brasile-Serbia, un gesto tecnico splendido.



GLI 8 STADI – Sono tutti impianti bellissimi.



LARGO AI GIOVANI – Da Bellingham a Musiala, c’è un nuovo spazio nel calcio Mondiale.



I NUMERI UNO – Szczesny è l’uomo copertina con il suo rigore parato, ma si sono visti anche altri ottimi esponenti nel ruolo.



I TIFOSI FINTI – Fanno una certa tristezza.



POCO SPETTACOLO – Finora sono troppi gli 0-0.



QATAR VIA – Subito eliminato, è una vera delusione.



TROPPI CALCI – Neymar è la vittima principale del gioco duro.



FIFA – La Fifa ha paura dei colori arcobaleno. Ma è davvero ancora possibile nel 2022?