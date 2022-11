Qatar 2022, Inghilterra in ansia per Chilwell: le sue condizioni

Qatar 2022, Inghilterra in ansia per le condizioni di Ben Chilwell: a rischio la convocazione per il Mondiale?

Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha mostrato apprensione per le condizioni di Ben Chilwell. L’esterno inglese ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio che ne mette in dubbio la presenza per Qatar 2022.

LE PAROLE – «Incrociamo le dita circa l’esito degli esami ai quali verrà sottoposto. E’ un duro colpo in una serata comunque positiva».