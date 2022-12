Qatar 2022, quanti ex campioni al Lusail: ci sono Baggio e Simeone – FOTO

Qatar 2022, quanti ex campioni presenti oggi al Lusail Iconic Stadium: anche Baggio e Simeone in tribuna per la finale

Argentina-Francia chiude il Mondiale e, per un’occasione simile, non poteva non esserci anche una platea d’eccezione per questa super sfida.

Gran encuentro con amigos 🇶🇦 pic.twitter.com/lMOMaA2Rlz — René Higuita (@higuitarene) December 17, 2022

Tanti ex campioni in tribuna come, ad esempio, Baggio e Simeone, inquadrati in una foto pubblicata dall’ex portiere Higuita in compagnia di Albertini, Roberto Carlos e Sorin.