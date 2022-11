Qatar 2022, Southgate: «I lavoratori vogliono che si giochi»

Gareth Southgate ha parlato in vista dei Mondiali di Qatar 2022 che inizieranno a breve: le dichiarazioni del ct inglese

Gareth Southgate ha parlato ai canali della CNN dell’imminente Mondiale di Qatar 2022.

LE PAROLE – «Purtroppo siamo in un momento in cui potremmo giocare partite contro qualsiasi nazionale e comunque verrebbero sollevate questioni sui diritti umani. Dobbiamo esserne consapevoli, e capire se, in qualche modo, possiamo fare la differenza. Sono stato in Qatar diverse volte e lì ho incontrato molti lavoratori, certamente sono vogliono che il torneo si disputi, e lo vogliono perché amano il calcio, vogliono che il calcio grande venga in Qatar. Ma dobbiamo anche essere realistici su quanto cambieremo in un paese che non controlliamo».