Qatar, Julio Cesar sulla finale: «L’unica cosa che conta è che vinca la Francia»

L’ex portiere dell’Inter e del Brasile, Julio Cesar, fa il suo pronostico sulla finale: «L’unica cosa che conta è che vinca la Francia»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Julio Cesar, ex portiere di Inter, ma soprattutto, in questo caso, del Brasile, non ha dubbi su chi tifare domenica nella finale di Qatar 2022. Di seguito le sue parole.

«Sarà una partita bella, tosta, interessante. E l’unica cosa che conta è che vinca la Francia (ride, ndr). Rispetto molto Mbappé, ma Messi è Messi. La Pulce è carica perché ha l’ultima occasione per vincere il Mondiale. Vuole regalare la coppa a se stesso e al suo popolo argentino».