Quando Mancini nel ’99 parlava del suo futuro: «Ad una certa età, poco da dimostrare» – VIDEO

Oggi Roberto Mancini, ex giocatore e oggi allenatore della Nazionale, compie 58 anni. Eccolo in una vecchia intervista del 1999

Correva l’anno 1999 e le nostre telecamere entravano in casa Mancini per parlare con lui di passato blucerchiato ma anche di presente, che in quegli anni si chiamava Lazio. Con cui vincerà nel 2000 uno scudetto: «Uno ad una certa età ha poco da dimostrare a se stesso e agli altri».

