Il Parma è il club di Serie A con più italiani in rosa in percentuale. Milan e Juventus sono a metà classifica mentre il Napoli è ultimo con l’Udinese

In questi giorni il ct della Nazionale Roberto Mancini si è lamentato del fatto che ci sono pochi italiani che giocano titolari nei club di Serie A. Tuttomercatoweb partendo da queste dichiarazioni ha analizzato quanti sono i nostri connazionali nelle rose delle squadre della massima serie e ha scoperto che sono quelle di bassa classifica a preferire il Made in Italy. Il Parma è infatti il club con più italiani in rosa, seguito da Frosinone, SPAL e Sassuolo. La squadra di proprietà di Squinzi in passato si era spesso vantata del progetto di giocare con soli calciatori tricolore in campo. Il Milan (9°) è la prima big in classifica. I rossoneri hanno evidentemente dovuto fare di necessità virtù visti gli anni difficili dal punto di vista economico ma ha tra i suoi giovani ha trovato due perle come Cutrone e Donnarumma. Il Napoli è ultimo in questa speciale classifica inseme all’Udinese, che si conferma la squadra più esterofila.

Di seguito la classifica completa dei club di Serie A per numero di italiani in rosa in percentuale:

Parma 75%

Frosinone 71%

SPAL 63%

Sassuolo 61%

Cagliari 58%

Torino 53%

ChievoVerona 52%

Empoli 46%

Milan 43%

Juventus 42%

Sampdoria 40%

Genoa 37%

Roma 34%

Atalanta 33%

Bologna 32%

Inter 28%

Lazio 24%

Fiorentina 22%

Napoli 19%

Udinese 19%