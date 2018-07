Luka Modric è il giocatore che ha percorso più chilometri (63) in questa Coppa del Mondo e domenica lo aspetta la finale con la Francia

Luka Modric è conosciuto per le qualità tecniche ma alla fantasia unisce anche la sostanza. Il centrocampista del Real Madrid, grande protagonista con la maglia della Croazia in questa Coppa del Mondo 2018, è un vero e proprio stakanovista e oltre dispensare palloni ai compagni non si tira certamente indietro quando si tratta di pressare o correre dietro agli avversari. Non è quindi un caso che Modric sia il giocatore che ha percorso più chilometri in campo al Mondiale di Russia. In totale il numero 10 croato ha corso per 63 km con una media a partita di 10.5. Domenica Modric e compagni dovranno affrontare una sfida storica per questa nazionale. La Croazia battendo la Francia può alzare la sua prima Coppa del Mondo e diventare il secondo Paese con meno abitanti a raggiungere la vittoria finale in questa competizione.