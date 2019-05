Questa SuperChampions proprio non piace. Lo dice anche Gravina

La possibilità di creare la Superchampions non ha trovato riscontri positivi. Gravina, a nome della Federcalcio, si è espresso in merito

Sembra che pian piano l’ipotesi portata avanti ultimamente della SuperChampions stia naufragando. A far sentire la propria voce in merito è stato Gabriele Gravina, a nome della Federcalcio. Il dirigente ha sportivo ha stilato alcuni punti tramite un comunicato fatto apparire nel pomeriggio di ieri. Partendo dall’assunto che il progetto è ancora definito come ufficioso, viene rimarcato come si è contro «All’idea che un calcio d’elite soppianti la dimensione attuale del calcio».

Verrebbero intaccati i campionati nazionali, ed è il fattore che ha mobilitato in massa tantissimi club. In primis quelli della Premier League, che temono di perdere la visibilità che contraddistingue la competizione. La battaglia è ancora in corso, la palla passerà adesso ad Aleksandar Ceferin, presidente Uefa, che potrà chiarire meglio lo scenario attuale.