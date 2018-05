Il centrocampista del PSG può andare via dal club francese a fine stagione. Adrien Rabiot è finito nel mirino della Juventus

La Juventus è pronta a un investimento importante in mezzo al campo. I bianconeri hanno in pugno Emre Can, in scadenza di contratto con il Liverpool e acquistabile a parametro zero, ma potrebbero ingaggiare almeno un altro centrocampista. Tanti i profili seguiti da Beppe Marotta e da Fabio Paratici, tra questi sicuramente c’è ancora Adrien Rabiot. Il calciatore francese può andare via a fine stagione dal PSG essendo legato da un contratto fino al 2019. Il centrocampista non sembra avere intenzione di prolungare l’accordo con il suo attuale club e non è da escludere l’ipotesi cessione a fine campionato.

Il centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot ha le valigie in mano e secondo il quotidiano catalano Sport la Juventus è sulle sue tracce. Il calciatore, classe 1995, ha già una discreta esperienza in campo europeo ed è stato vicino al trasferimento in bianconero prima del rinnovo con il PSG. La Juve, dopo l’affare Matuidi, potrebbe tornare ad imbastire una nuova trattativa con la società di Al-Khelaifi. Il centrocampista però non piace solo alla Juventus. Secondo i catalani infatti, anche il Barcellona sta seguendo con attenzione il giocatore e potrebbe contenderlo alla Juventus.