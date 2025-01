Che fine ha fatto Radu? Il portiere interista che costò lo Scudetto nel 2022 ha rifiutato quella destinazione

Radu , sfuma la pista Sampdoria? I blucerchiati cambiano obiettivo per la porta: le ultime sul futuro dell’estremo difensore rumeno

Ionut Radu resta in uscita dal calciomercato Inter. Il portiere rumeno classe 1997 è rimasto fuori dai piani dei nerazzurri e non fa parte della rosa a disposizione di Inzaghi per questa stagione. In estate si sono susseguite diverse voci sulle sue possibili destinazioni ma, anche per via di alcune offerte rifiutate dal diretto interessato, il ragazzo è rimasto a Milano.

Come ricorda il Secolo XIX, il suo nome era recentemente tornato nel mirino della Sampdoria. La sua candidatura, però, sta perdendo quota: il calciatore alla fine è rimasto in nerazzurro, e vorrebbe giocare. La Samp però non può garantire la titolarità al classe 1997. Difficile quindi il suo approdo a Bogliasco. I blucerchiati si preparano ad una rivoluzione in porta, dove potrebbero andar via a gennaio Silvestri e Vismara. L’ultimo obiettivo del club ligure è Nicolas, esperto portiere classe 1988 da quattro stagioni al Pisa.