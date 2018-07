Raduno Toro 2018: al Filadelfia la squadra di Mazzarri inizia la stagione 2018-2019. Alle 17 il primo allenamento a porte aperte

La stagione agrodolce terminata a maggio è soltanto un lontano ricordo. Il Toro ricomincia. Torna ad allenarsi e si ritrova nel catino infuocato del Filadelfia, luogo nel quale sono attese oltre 3 mila persone. L’entusiasmo non è sopra i livelli di guardia, ma è stato ravvivato dall’arrivo di Armando Izzo, forte difensore classe ’92 del Genoa che rinforza la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Alla prima sgambata della stagione, in programma alle ore 17 al Filadelfia, mancheranno sicuramente i nazionali reduci dalle fatiche dei Mondiali: Cristian Ansaldi, Joel Obi, M’Baye Niang e Adem Ljajic si aggregheranno soltanto a partire dalla terza settimana di luglio a Bormio, sede del ritiro granata, località nella quale la squadra soggiornerà nei prossimi giorni. Sicura l’assenza anche di Vanja Milinkovic-Savic, che rimarrà a riposo visto l’imminente trasferimento alla Spal. Saranno presenti i Primavera Edoardo Bianchi, Erick Ferigra, Alessandro Fiordaliso, Filippo Gilli, Michel Ndary Adopo, Ben Lhassine Kone e Karlo Butic.

ORE 16.45 – I primi tifosi granata hanno raggiunto il Filadelfia per assistere al primo allenamento del Toro targato 2018/2019. Sono quasi 300 le persone che aspettano, con impazienza, le prime “sgambate” della formazione di Mazzarri.

ORE 16 – Prima Instagram Story di Iago Falque, con scarpini ai piedi. Lo spagnolo è pronto ad iniziare la sua nuova stagione, la terza, con la maglia del Toro.

ORE 15 – Ancora nessuno dalle parti del Filadelfia, che inizierà a popolarsi a partire dalle 16.30. Domani poi, alle 12, presentazione delle nuove maglie del Toro della stagione 2018-2019. Saranno presenti anche gli sponsor Sport Pesa, Suzuki e Beretta.

Raduno Toro 2018: il programma di Bormio

L’arrivo in Alta Valtellina è fissato per domenica sera, quindi – da lunedì 9 a domenica 22 – due settimane di grande fatica ed intensità, con una tabella di lavoro già stilata dallo staff granata. Ben tre saranno le amichevoli durante il ritiro, in vista di quelle ben più suggestive in calendario il 1° agosto al Grande Torino contro la Chapecoense ed il 7 agosto ad Anfield contro il Liverpool. Il primo appuntamento andrà in scena come da tradizione contro la formazione locale della Bormiese alle ore 17 di sabato 14 luglio. Quindi una settimana ancora di duro lavoro ed il doppio impegno prima contro la Pro Patria (sabato 21 alle 17) e poi contro il Renate (domenica 22 alle 16). Sabato 14, oltre al test amichevole contro la Bormiese, si terrà anche l’immancabile festa in piazza con sfilata davanti ai tifosi della squadra al completo, in una nottata a tinte granata che verrà presentata sul palco da Ilenia Arnolfo, giornalista di Torino Channel, e da Stefano Venneri, speaker del club granata. Dal 23 luglio, poi, qualche giorno di riposo e la ripresa degli allenamenti al Filadelfia, dove la squadra di Walter Mazzarri faticherà per arrivare con le pile cariche in vista dell’inizio del campionato.