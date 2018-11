Rafinha, ex Inter ora al Barcellona, avrebbe parlato con un compagno del suo futuro. Sarà il nuovo colpo della Roma?

La Roma si muove sul mercato. Eusebio Di Francesco ha chiesto rinforzi, Monchi e Pallotta sono pronti ad accontentarlo. Il presidente americano è pronto ad aprire il portafogli e il direttore sportivo è già operativo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, in particolare da Diario Gol, la Roma potrebbe ingaggiare Rafinha. L’ex giocatore dell’Inter ha fatto molto nei mesi trascorsi in Italia, giocando 17 gare e collezionando 2 gol. Il duttile centrocampista ispano-brasiliano ha fatto ritorno a Barcellona, club proprietario del suo cartellino ma avrebbe voluto rimanere in Italia.

Il giocatore non è un titolare del Barcellona e spinge per una nuova cessione a gennaio. Rafinha ha collezionato la miseria di 304′ trascorsi in campo fra tutte le competizioni, di cui appena 180′ in campionato e 79′ in Champions con una rete, proprio all’Inter. Il calciatore sarebbe stato contattato dalla Roma e avrebbe confessato ai compagni di squadra la sua prossima destinazione: «Vado da Monchi», il virgolettato attribuitogli. L’interesse della Roma è reale. Di Francesco potrebbe avere a disposizione un nuovo trequartista visti i problemi occorsi a Pastore. Resta da capire se la Roma proverà l’assalto a gennaio o a giugno, quando il giocatore avrà un solo anno di contratto.