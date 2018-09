Mino Raiola e Beppe Marotta hanno fissato l’appuntamento per parlare del futuro di Pogba e di Moise Kean

Paul Pogba rimane un obiettivo della Juventus. Il centrocampista francese nelle scorse ore ha parlato così del suo futuro: «Ci sono state molte chiacchiere durante la scorsa estate, il Barcellona mi voleva ma io sono sotto contratto con lo United. Il mio futuro è attualmente a Manchester, ho ancora un contratto con questo club, sto giocando qui in questo momento ma chissà cosa succederà nei prossimi mesi». Il giocatore inoltre ha parlato con freddezza del suo rapporto con l’allenatore José Mourinho. Mino Raiola, suo agente, sta lavorando per portare via il Polpo dallo United già a gennaio.

Secondo Tuttosport, il procuratore avrebbe fissato un incontro con Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ufficialmente per parlare del futuro di Moise Kean, gioiellino classe 2000 di proprietà bianconera facente parte della scuderia di Mino Raiola, ma le parti ne approfitteranno per parlare del futuro di Paul. Tra i due si parlerà di Paul in bianconero per un ritorno diventato possibile. Il centrocampista vuole lasciare lo United a breve e già a gennaio potrebbe scatenarsi una vera e propria asta con la Juventus che lavora per anticipare Barcellona e PSG.