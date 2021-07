Raiola offre Dumfries all’Inter. I nerazzurri devono risolvere un problema

Dumfries Inter: Raiola lo offre, ma i nerazzurri devono prima di procedere devono risolvere il problema legato a Joao Mario

Tanti i nomi finiti sul tavolo dell’Inter per prendere il posto lasciato vuoto da Achraf Hakimi, che a breve si legherà ufficialmente al PSG. Tra i nomi proposti c’è anche quello di Denzel Dumfries del PSV.

L’esterno olandese, offerto da Mino Raiola, piace e non poco dalle parti della Pinetina ma ha un costo al momento fuori portata per la dirigenza nerazzurra, alle prese ora con lo spinoso caso Joao Mario. Incassati i soldi dalla cessione del portoghese non è escluso che l’Inter possa poi presentare un’offerta per Dumfries. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.