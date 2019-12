Ranieri pensa positivo: «Mi aspettavo una partita peggiore per il turnover»

Il tecnico della Sampdoria Ranieri commenta la prestazione offerta in Coppa Italia contro il Cagliari, vittorioso per 2-1

Claudio Ranieri ha analizzato, in conferenza stampa, la sconfitta incassata dalla Sampdoria in Coppa Italia. Le sue parole.

TURNOVER – «Mi aspettavo una partita peggiore dalla mia squadra per via dei tanti giocatori diversi. Nel primo tempo siamo stati timorosi, abbiamo iniziato giocare dopo il secondo gol loro. Il Cagliari ha fatto due tiri in porta, non ricordo grandi parate di Audero».

GABBIADINI E MURILLO – «Gabbiadini fa la differenza. Murillo ha duellato bene con Ragatzu, era l’unico destro della difesa. Ora pensiamo alla prossima partita».