Ranieri, incredibile ritorno in panchina: ecco da dove riparte

Claudio Ranieri potrebbe tornare a sorpresa ad allenare dopo l’addio dopo l’avventura con il Cagliari

Aveva annunciato il ritiro dal mondo del calcio dopo la salvezza con il Cagliari, salvo chiamate dalla Nazionale, ma le ultime voci verrebbero Claudio Ranieri tornare ad allenare sulla panchina di una sua storica squadra.

A rivelarlo è Tuttosport che mette la Serie B nel futuro del 73enne, precisamente a Catanzaro. I giallorossi hanno vinto una sola partita su nove disputate e questo potrebbe essere un assist perfetto per l’ex tecnico di Roma, Sampdoria e Cagliari.

Ranieri ha vestito a lungo la maglia dei calabresi mettendo a referto la bellezza di 225 presenze con 6 gol. Ecco che dunque potrebbe concretizzarsi questo ritorno al passato che farebbe piacere a molti.

Per la precisione, Sir Claudio ha militato tra le fila del Catanzaro tra il 1974 e il 1982, diventando il giocatore con più presenze in Serie A. Chissà che in caso di panchina non possa compiere l’ultimo miracolo.