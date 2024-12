Ranieri Roma: «É la nostra migliore partita in trasferta; quando Dybala sta così vale il prezzo del biglietto»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi contro il Milan

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma contro il Milan. Di seguito le sue parole.

MIGLIOR PARTITA IN TRASFERTA – «Sì, concordo. Tutto quello che ci hanno fatto loro il primo tempo, glielo abbiamo fatto noi nel secondo tempo e tutte e due le squadre non sono riuscite a far gol. Incredibile, però è stata una partita bella, vibrante, dove tutte e due le squadre hanno giocato per vincere. È uscito fuori un pareggio, però credo che il pareggio, oltre ad essere un risultato giusto, ha fatto divertire tutte e due i tifosi, sia quelli del Milan che quelli della Roma»

CELIK – «Ho cambiato proprio per paura della seconda ammonizione, volevo fare la partita 11 contro 11 e non avere il pensiero di non aver cambiato gli ammoniti. Celik, sì, eravamo a tre e Saelemaekers era al quinto di destra e Angelino il quinto di sinistra e quando poi prendevamo palla lui si doveva allargare e spingere»

DYBALA – «Io credo che lo aiuti tutta la squadra. Lui poi si sta allenando con continuità, cosa che prima evidentemente non riusciva a fare. Questo ci rende felici perché quando Paulo sta in questo stato di forma è bello pagare il biglietto per vedere questo tipo di campione»

DERBY – «Adesso recuperiamo le energie spese, la Lazio sta facendo un campionato molto ma molto bello, complimenti a tutti, ai giocatori che sono stati scelti, a Baroni che sta facendo veramente un ottimo lavoro, per cui il derby esce fuori da ogni partita, da ogni concetto, il derby è derby»